Gruppo Davines accelera crescita globale Comfort Zone rilancia su longevità e skin tech

Il Gruppo Davines ha registrato un anno di crescita, consolidando la propria presenza internazionale e rafforzando un modello che unisce performance finanziarie e sostenibilità. Contestualmente, Comfort Zone ha annunciato un rilancio focalizzato su longevità e tecnologia per la cura della pelle. La società ha annunciato anche iniziative per accelerare la sua espansione globale nel settore cosmetico.

Roma, 30 mar. (AdnkronosLabitalia) - Si chiude un anno di crescita per il Davines Group, che consolida la propria presenza globale e rafforza un modello basato sull'equilibrio tra risultati economici e sostenibilità. Il gruppo si avvia verso i 306 milioni di euro di fatturato a cambi costanti nel 2025, confermando un trend positivo sostenuto dall'internazionalizzazione e dal mercato professionale. Alla base di questo percorso, una visione precisa. “L'incrocio tra sostenibilità e performance è la ragione del gruppo Davines di esistere”, spiega il presidente Davide Bollati. Un approccio che va oltre il prodotto e si inserisce in un contesto più ampio: “La cosmetica italiana riesce a entrare nel profondo degli stili di vita delle persone, rappresentando una modalità unica del sistema Italia”. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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