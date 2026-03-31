Gol Kean Bosnia Italia 0-1 | l’ex Juve la sblocca su assist di Barella dopo l’errore della difesa avversaria Cosa è successo

Durante la partita tra Bosnia e Italia, Kean, ex giocatore della Juventus, ha segnato il gol decisivo. L’azione è iniziata con un passaggio di Barella, che ha servito l’attaccante italiano. Dopo un errore della difesa avversaria, Kean ha concluso in rete, portando l’Italia in vantaggio. La partita si è conclusa con il risultato di 0-1.

di Francesco Spagnolo Gol Kean, l’ex Juve sblocca il match su assist di Barella dopo l’errore della difesa avversaria. Il Mondiale ora sembra essere più vicino. L’Italia sblocca il match e passa in vantaggio grazie a una prodezza balistica del suo centravanti. L’azione che ha portato al gol di Kean nasce da un clamoroso pasticcio difensivo: Vasilj commette un errore fatale durante la fase di impostazione dal basso, sbagliando completamente la misura del passaggio con i piedi. SEGUI LA CRONACA DEL MATCH Della disattenzione ne approfitta immediatamente Barella; il centrocampista nerazzurro intercetta la sfera e, con grande visione di gioco, serve nello spazio l’attaccante della Fiorentina. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Gol Kean, Bosnia Italia 0-1: l’ex Juve la sblocca su assist di Barella dopo l’errore della difesa avversaria. Cosa è successo Articoli correlati Gol Boga, Udinese Juve 0-1: l’attaccante bianconero sblocca il match su assist di Yildiz – FOTOdi Redazione JuventusNews24Gol Boga, l’attaccante bianconero sblocca il match dopo una grande giocata da parte di Yildiz. Leggi anche: Bosnia Italia LIVE 0-1: la sblocca Kean! Azzurri avanti Contenuti e approfondimenti su Gol Kean Temi più discussi: Play-off mondiali: l’Italia supera l’Irlanda del Nord con i gol di Tonali e Kean, martedì a Zenica la finale con la Bosnia ed Erzegovina; Italia, buona la prima: Irlanda del Nord eliminata grazie a Tonali e Kean. Ora c'è la Bosnia; Tonali-Kean, l'Italia è in finale playoff! 2-0 all'Irlanda del Nord, ora la Bosnia; Mondiali più vicini con Tonali e Kean, Italia-Irlanda del Nord 2-0. E adesso la Bosnia. Bosnia-Italia: azzurri in vantaggio 1-0, Kean sblocca il risultato dopo 15 minutiSi gioca Bosnia-Italia per le qualificazioni ai Mondiali. Gli azzurri passano in vantaggio 1-0 grazie a un gol di Kean, che sblocca il risultato dopo 15 minuti ... gazzettadiparma.it Bosnia-Italia in diretta, la finale playoff per i Mondiali: 0-1, gol di Kean al 15'!Bonucci, prima della partita, minimizza il ruolo del tifo: L'ex Juventus membro dello staff azzurro: «I tifosi creeranno un'atmosfera calorosa, ma in campo giocheranno 11 contro 11. Dovremo mettere in ... corriere.it GOL ITALIA! Kean porta in vantaggio gli Azzurri #BosniaItalia 0-1 - facebook.com facebook Bookies - #Italia, ritorno ai Mondiali missione possibile. Stessa quota per il gol di #Kean ed #Esposito x.com