Gol Boga Udinese Juve 0-1 | l’attaccante bianconero sblocca il match su assist di Yildiz – FOTO

Nel match tra Udinese e Juventus, l'attaccante bianconero ha segnato il gol che ha deciso la partita, portando la Juventus in vantaggio. Il gol è arrivato dopo un'azione di Yildiz, che ha fornito l'assist decisivo. La partita si è conclusa con il risultato di 0-1.

Gol Boga, l’attaccante bianconero sblocca il match dopo una grande giocata da parte di Yildiz. Vantaggio meritato per gli uomini di Spalletti. Il match fra Udinese e Juve si sblocca grazie a un’azione corale di rara bellezza che manda in estasi i tifosi bianconeri al minuto 37 SEGUI IL LIVE DEL MATCH Il protagonista dell’assist è il talento turco: grande giocata di Yildiz sulla sinistra che tiene botta, proteggendo il pallone con fisico e classe. Il numero dieci sfida il diretto avversario e mette in mezzo per Boga, servendo un pallone d’oro che attraversa tutta l’area di rigore. L’attaccante ivoriano si fa trovare al posto giusto nel momento giusto: l’ex Nizza da due passi insacca con estrema freddezza. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Gol Boga, Udinese Juve 0-1: l’attaccante bianconero sblocca il match su assist di Yildiz – FOTO Articoli correlati Diretta gol Serie A LIVE: Udinese Juve 0-1, la sblocca BogaDiretta Gol Serie A, sfide valide per la 29esima giornata di campionato: sintesi, tabellino, risultati, moviola e cronaca LIVE La cronaca, sintesi e... Yildiz e l’astinenza da gol e assist negli ultimi match: così il numero 10 bianconero può superare il periodo no. Tutti i dettaglidi Redazione JuventusNews24Kenan Yildiz e l’astinenza da gol e assist nelle ultime uscite: così il numero 10 bianconero può superare il periodo no. Una raccolta di contenuti su Gol Boga Temi più discussi: Juve, Spalletti pensa a Boga dal 1': David a rischio, Yildiz falso nove?; Juventus-Pisa 4-0: in gol Cambiaso, Thuram, Yildiz e Boga. Spalletti ritrova i tre punti ed è a -1 dal 4° posto; Juve, la rinascita di Boga: due gol e adesso può restare a Torino; Serie A: Juve-Pisa 4-0, Atalanta-Udinese 2-2 e Cagliari-Como 1-2 VIDEO. LIVE Udinese-Juventus 0-1 Serie A 2025/2026: Gol di Jérémy Boga Juventus in vantaggioSerie A 2025/2026, 29a giornata. Cronaca minuto per minuto di Udinese-Juventus: formazioni, cronaca live, arbitro e statistiche del match. sport.virgilio.it Udinese-Juventus 0-0 LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A: occasione per BogaLa diretta live di Udinese-Juventus di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... fanpage.it Jeremie Boga, pur agendo da ala e subentrando sempre a partita in corso, ha già eguagliato il bottino di 2 gol di Openda, ma con un minutaggio inferiore. In soli 196', spalmati su sette presenze, l'ivoriano ha messo a referto due goal e un assist. Il confronto - facebook.com facebook #Boga : “Sono molto contento che abbiamo vinto e del gol. #Spalletti x.com