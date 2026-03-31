Glomerulopatia da C3 Grandaliano Gemelli | Da esame urine il sospetto

Un esperto ha sottolineato l’importanza dello screening delle urine per individuare precocemente la glomerulopatia da C3, una malattia renale. Secondo quanto riferito, un semplice esame delle urine può sollevare il sospetto e avviare le procedure diagnostiche necessarie. La prevenzione e i controlli tempestivi sono considerati strumenti chiave per affrontare questa condizione, che può essere associata anche ad altre patologie renali.

Roma, 31 mar. (Adnkronos salute) - “Dobbiamo far sapere che per la malattia renale C3G lo screening e la prevenzione sono fondamentali: un banalissimo esame delle urine ci permette di avere un sospetto e di avviare un iter diagnostico che vale anche per molte altre malattie. La diagnosi precoce sicuramente può modificarne il decorso” anche perché “oggi abbiamo a disposizione una terapia specifica”. Così Giuseppe Grandaliano, professore di Nefrologia presso l'università Cattolica e direttore della Uoc di Nefrologia, Fondazione policlinico Gemelli Irccs, intervenendo oggi a Milano all'incontro con la stampa organizzato da Novartis in occasione... 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Glomerulopatia da C3, Grandaliano (Gemelli): "Da esame urine il sospetto" Articoli correlati Leggi anche: Malattie rare, Aifa approva rimborso a prima terapia mirata contro glomerulopatia da C3 Contenuti e approfondimenti su Glomerulopatia da C3 Grandaliano... Discussioni sull' argomento Malattie rare, Aifa approva rimborso a prima terapia mirata contro glomerulopatia da C3. Glomerulopatia da C3, Grandaliano (Gemelli): Da esame urine il sospettoRoma, 31 mar. (Adnkronos salute) - Dobbiamo far sapere che per la malattia renale C3G lo screening e la prevenzione sono fondamentali: un banalissimo esame delle urine ci permette di avere un ... iltempo.it Malattie rare, glomerulopatia da C3. Da AIFA rimborsabilità per iptacopanIptacopan ha ottenuto la rimborsabilità da AIFA per il trattamento della glomerulopatia da C3 negli adulti. La molecola interviene sulla causa di questa patologia ultra-rara, con benefici su proteinur ... quotidianosanita.it