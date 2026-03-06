La grande ‘portaerei Italia’ dove sono le basi Usa Trentamila militari americani Ma la giurisdizione è nostra

La portaerei Italia, dotata di basi statunitensi, ospita circa trentamila militari americani, mentre la giurisdizione rimane italiana. In questi giorni di tensioni internazionali, il focus si concentra sull’eventualità di impiego delle strutture militari statunitensi per sostenere operazioni in Iran e zone limitrofe. La discussione coinvolge politici e analisti che osservano attentamente la presenza e il ruolo delle forze straniere nel territorio italiano.

Roma, 6 marzo 2026 – L'attenzione di questi giorni di fuoco e fiamme su Iran e dintorni, nel dibattito italiano ed europeo si sta spostando anche su un ipotetico utilizzo delle basi americane per supportare il conflitto. Molti Paesi mantengono un atteggiamento attendista, tra silenzio, valutazioni, controllo della situazione, la Spagna ha pronunciato un no secco. Il generale Giorgio Battisti, ufficiale di lungo corso degli alpini, analista membro del Club Atlantico, vanta una solida esperienza internazionale per aver comandato la missione Isaf in Afghanistan e il Corpo d'armata di reazione rapida della Nato.

