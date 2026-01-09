Calciomercato tra gli svincolati c’è di tutto | da Sergio Ramos a Mario Rui da James Rodriguez a Insigne

Il mercato di gennaio offre molte opportunità, con numerosi calciatori svincolati pronti a cambiare squadra. Tra i nomi più noti figurano Sergio Ramos, Mario Rui, James Rodriguez e Lorenzo Insigne. Oltre alle competizioni in corso, questo periodo rappresenta un momento importante per le trattative e le strategie di club e giocatori.

Oltre alle tantissime gare in programma, questo mese di gennaio sarà contraddistinto ovviamente anche dal calciomercato. Già ci sono in atto diverse trattative tra i diversi club, vedi l’ingaggio ufficiale di oggi da parte della Fiorentina di Brescianini. Ma questi sono giorni ‘caldi’ anche per quanto riguarda i giocatori svincolati. Tra i più famosi, tra l’altro, ce ne sono tre che hanno vestito la maglia del Napoli. I calciatori in questione sono Lorenzo Insigne (sempre accostato alla Lazio di Maurizio Sarri), Mario Rui e Bakayoko. Ma andiamo a vedere anche gli altri principali giocatori svincolati: Olayinka (che ha il valore di mercato più alto: 3,5 milioni di euro), l’ex Roma Karsdorp (vdm 2,5 milioni di euro), Paco Alcacer Lingard, l’ex Verona Dawidowicz, James Rodriguez, Oxlade-Chamberlain, l’ex Milan Bonaventura, Delle Alli, Laxalt, Bernart, Jason Denayer, il leggendario Sergio Ramos, l’ex Salernitana Sambia, Quaison, il portiere Cragno, De Sciglio, Deulofeu, Djidji, Ramsey e Douglas Costa. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

