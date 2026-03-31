L'Italia si stringe attorno alla nazionale, riconoscendo il valore di giocatori come Jannik e Kimi, che rappresentano una presenza significativa nel panorama sportivo. La passione per i colori azzurri si manifesta in modo forte, anche attraverso gesti di solidarietà e sostegno, come un segno di gratitudine verso chi ha portato avanti la maglia e i valori che essa rappresenta.

Venerdì la Gazzetta dello Sport compie 130 anni. Sapete quante notizie di calcio pubblicò in tutto quel 1896? Solo 5, la prima da Udine: una partita tra liceali. Il football era ancora nella culla, si parlava di ciclismo, ippica, tiro a segno. Sembra ora. L’orgoglio nazionale sono Sinner e Antonelli, ma anche Brignone-Goggia e la pallavolo. Il pallone si è sgonfiato. Ma stasera dimentichiamo Jannik e Kimi, risparmiamoci paragoni. Due menti mostruose come le loro, Gattuso non ce le ha. Ha ragazzi traumatizzati dalle Apocalissi che festeggiano il Galles scansato. I tocchi di Totti nelle partitelle delle Legends ricordano cosa ci manca: il talento puro. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Gattuso due come Jannik e Kimi non li ha. Ma l'Italia ami questi azzurri come ama loro

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