Friuli | 7,5 milioni per il futuro quantistico

La Regione Friuli-Venezia Giulia ha destinato 7,5 milioni di euro a due progetti nel settore delle tecnologie quantistiche. Le risorse sono state assegnate per sostenere iniziative di sviluppo e ricerca in questo campo strategico. La somma viene allocata con l’obiettivo di promuovere l’innovazione e rafforzare le competenze tecnologiche regionali.

La Regione Friuli-Venezia Giulia ha stanziato 7,5 milioni di euro per finanziare due iniziative strategiche nel campo delle tecnologie quantistiche. Questi fondi sostengono i progetti Quasar-FVG e Q-Connect FVG, coordinati rispettivamente dall’Università di Trieste e dall’Università di Udine con il supporto del Sissa, del Sincrotrone e degli istituti Cnr-Ino e Cnr-Iom. L’obiettivo è duplice: sviluppare computer quantistici con capacità superiori al bit tradizionale e creare reti di comunicazione sicure entro un quinquennio. Secondo le dichiarazioni del presidente Rosolen, senza questi interventi tempestivi il territorio avrebbe perso il suo ruolo geopolitico di piattaforma logistica europea. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Friuli: 7,5 milioni per il futuro quantistico Articoli correlati Leggi anche: Benvenuto «uomo quantistico»! Un provocatorio manuale di Derrick de Kerckhove per l’uso del futuro Guerra Iran: 200 milioni di danni per il FriuliLa guerra in Iran sta già generando un impatto economico misurabile sul Friuli-Venezia Giulia, con stime che indicano un rincaro complessivo di quasi... Aggiornamenti e notizie Discussioni sull' argomento Tecnologie quantistiche e futuro: la Regione investe oltre 7 milioni; Stagione dello sci da 10 milioni di passaggi in Friuli Venezia Giulia; Le tre Università unite per potenziare la tecnologia quantistica; Turismo invernale Fvg, stagione 2025-2026 sopra i 10 milioni di passaggi. Tecnologie quantistiche e futuro: la Regione investe oltre 7 milioniIl progetto Quasar-Fvg, coordinato dall'Università di Trieste, mira a sviluppare il calcolo e la simulazione quantistica in vista dell'attivazione di computer quantistici ... triesteprima.it A28, riaperta in anticipo la rampa di uscita a Pordenone Zona Commerciale dopo i controlli al cavalcavia. #Friuli #Pordenone #Cultura x.com IL TORRENTE LEALE In Friuli-Venezia Giulia, a Trasaghis, in provincia di Udine, scorre il torrente Leale che, durante il suo percorso, forma uno straordinario giardino caratterizzato da vasche, marmitte dei giganti e pozze tra le rocce. Questo ambiente natural facebook