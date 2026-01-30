La trattativa tra Chery e Jaguar Land Rover si fa più concreta. Le due aziende stanno dialogando per avviare una collaborazione che potrebbe portare la produzione di veicoli cinesi negli stabilimenti inglesi. Se l’accordo va in porto, potrebbe cambiare il panorama dell’industria automobilistica tra Inghilterra e Cina.

Chery sta negoziando con Jaguar Land Rover un accordo strategico che potrebbe portare la produzione di modelli cinesi all’interno degli stabilimenti inglesi. L’annuncio, ancora in fase preliminare, è emerso da fonti finanziarie e automobilistiche britanniche, che confermano che i colloqui sono in corso ma non ancora conclusi. L’obiettivo principale dell’intesa sarebbe l’utilizzo di impianti già esistenti di Jaguar Land Rover, in particolare quelli situati nel Regno Unito, per assemblare veicoli prodotti dalla casa cinese. Tra i modelli al centro dei piani ci sono quelli del marchio Omoda e Jaecoo, che stanno guadagnando terreno in Europa grazie a un mix di design accattivante, tecnologia avanzata e prezzi competitivi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Collaborazione in arrivo tra Chery e Jaguar Land Rover per impianti automobilistici in Inghilterra

