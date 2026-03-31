Durante un volo di un aereo della compagnia EasyJet, sono state registrate turbolenze improvvise e intense, che hanno costretto l’aereo a rientrare all’aeroporto di partenza. Un assistente di cabina è rimasto ferito durante l’episodio, mentre i passeggeri hanno vissuto momenti di grande paura. La situazione si è risolta con l’atterraggio di emergenza e l’assistenza alle persone coinvolte.

Chi ha visto la serie Manifest sa bene quanto un volo possa trasformarsi improvvisamente in un incubo. Infatti, non c’è niente di più destabilizzante per chi viaggia in aereo di un’improvvisa scarica di turbolenze, e domenica 29 marzo i passeggeri del volo EasyJet EZY439 lo hanno sperimentato sulla loro pelle. Partito da Glasgow con destinazione Jersey (la più grande delle Isole del Canale, situata nel Canale della Manica) l’aereo è stato travolto da forti turbolenze subito dopo il decollo, costringendo il pilota a dichiarare uno stato di emergenza e invertire la rotta dopo appena trenta minuti di volo. Un membro dell’equipaggio ha riportato lievi ferite e ha richiesto immediata assistenza medica una volta atterrati. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Forti e improvvise turbolenze in volo: aereo EasyJet rientra a Glasgow. Ferito un assistente di cabina e tanta paura

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