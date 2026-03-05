Intesa tra Lumsa Procura generale e Procura di Marsala per studiare la giustizia

Martedì 10 marzo alle 11, nell'aula magna della Lumsa a Palermo, si terrà la presentazione di un Protocollo d’intesa firmato tra il dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Comunicazione della Lumsa, la Procura generale della Corte d’Appello di Palermo e la Procura di Marsala. L'evento riguarda la collaborazione tra le tre istituzioni per studiare aspetti legati alla giustizia.

Martedì 10 marzo alle 11 nell'aula magna della Lumsa sarà presentato il Protocollo d’intesa stipulato tra il dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Comunicazione (Gec) della Lumsa (sede di Palermo), la Procura generale della Corte d'Appello di Palermo e la Procuradi Marsala. All’incontro prenderanno parte il rettore della Lumsa, Francesco Bonini, e il neopresidente della Corte di Appello di Palermo, Antonio Balsamo. Interverranno il procuratore generale Lia Sava e il procuratore di Marsala Fernando Asaro, oltre ai professori Antonino Pulvirenti ed Angelo Mangione, Ordinari rispettivamente di Diritto processuale penale e di Diritto penale alla Lumsa. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

La Procura generale di Bologna: “Coltelli, è allarme tra i giovanissimi”Bologna, 30 gennaio 2026 – Allarme coltelli tra i giovanissimi anche in Emilia-Romagna.

Leggi anche: Camorra, la Procura generale: "Napoli divisa tra due cartelli criminali"

Una raccolta di contenuti su Intesa tra Lumsa Procura generale e....

Inchiesta sulla Grande Distribuzione della Procura di Marsala, la rettifica dei legali di uno degli indagatiTrapani – Riceviamo e pubblichiamo una nota inviata dai legali del Signor Matteo Sottile il cui nome compare tra le persone di cui la Procura di Marsala ha richiesto il rinvio a giudizio nell’ambito d ... trapanioggi.it

Marsala: associazione a delinquere dopo il fallimento di società commerciali, richiesta di rinvio per 6 personeLa Procura della Repubblica di Marsala ha concluso la fase delle indagini preliminari e ha avanzato al Gip del Tribunale di Marsala la richiesta ... itacanotizie.it