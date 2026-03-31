All'inizio di aprile prende avvio il Forma Free Music Impulse Festival, un evento dedicato alla sperimentazione musicale e alle arti multimediali. Organizzato da Hybrida, il programma prevede incontri, concerti e workshop che si svolgono in diverse location della città. La manifestazione si concentra su momenti di approfondimento e spettacoli live rivolti a un pubblico appassionato di innovazione artistica.

Ilary, abbiamo un problema. La lista dei flop comincia a diventare troppo lunga Entra nel vivo il programma del Forma Free Music Impulse Festival, evento di sperimentazione musicale e arti multimediali organizzato da Hybrida. Accanto al programma musicale, la rassegna conferma una particolare attenzione agli approfondimenti teorici e ai momenti formativi, con incontri e workshop che esplorano il suono come strumento culturale, politico e tecnologico. Giovedì 2 aprile (alle 18.00), alla Libreria Tarantola di Udine, è in programma “Bassa Fedeltà. Musica lo-fi e fuga dal capitalismo”, listening session a cura di Almare in collaborazione con Nero Editions, dedicata al volume di Enrico Monacelli, filosofo, scrittore e critico culturale. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

© Udinetoday.it - Forma Free Music Impulse: inizio aprile all'insegna di incontri, concerti e workshop

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