Forbidden fruit 2 replica puntata del 31 gennaio in streaming | Video Mediaset

Oggi, sabato 31 gennaio, la soap turca Forbidden Fruit 2 torna in replica su streaming. Kaya si prende il rischio di difendere Yildiz, che viene accusata ingiustamente, e affronta Ender, minacciando di parlare con Halit. La vicenda si fa sempre più tesa, mentre i protagonisti cercano di uscire da questa complicata situazione.

Nuovo appuntamento oggi – sabato 31 gennaio  – con la soap turca Forbidden fruit 2. Nella puntata odierna Kaya si sente in dovere di scagionare Yildiz che e’ totalmente innocente, e affronta Ender, dicendole che sarebbe andato a raccontare tutto ad Halit. Ecco il Video Mediaset per rivedere l’episodio 153 trasmesso da Canale 5 in replica streaming. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

