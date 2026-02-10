bim vince il the plan real estate award 2025 nella categoria urban regeneration

Bim ha vinto il premio The Plan Real Estate Award 2025 nella categoria “urban regeneration”. La cerimonia si è svolta ieri a Milano, davanti a una giuria di esperti internazionali. La società ha conquistato il riconoscimento grazie a un progetto di riqualificazione urbana che unisce sostenibilità e innovazione. La vittoria segna un importante risultato per il settore immobiliare italiano, confermando l’impegno di Bim nel creare spazi più moderni e rispettosi dell’ambiente.

Tra i più prestigiosi riconoscimenti europei dedicati all'architettura contemporanea, il premio assegnato dalla rivista The Plan celebra la qualità architettonica, la sostenibilità e l'innovazione tecnologica nelle operazioni di sviluppo immobiliare che contribuiscono in modo significativo alla. BiM - il progetto di rigenerazione urbana nel distretto Bicocca che sta trasformando un iconico edificio in una work destination all'avanguardia - si aggiudica THE PLAN Real Estate Award 2025 nella ca ...

