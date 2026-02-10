bim vince il the plan real estate award 2025 nella categoria urban regeneration

Da milanotoday.it 10 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Bim ha vinto il premio The Plan Real Estate Award 2025 nella categoria “urban regeneration”. La cerimonia si è svolta ieri a Milano, davanti a una giuria di esperti internazionali. La società ha conquistato il riconoscimento grazie a un progetto di riqualificazione urbana che unisce sostenibilità e innovazione. La vittoria segna un importante risultato per il settore immobiliare italiano, confermando l’impegno di Bim nel creare spazi più moderni e rispettosi dell’ambiente.

Tra i più prestigiosi riconoscimenti europei dedicati all’architettura contemporanea, il premio assegnato dalla rivista The Plan celebra la qualità architettonica, la sostenibilità e l’innovazione tecnologica nelle operazioni di sviluppo immobiliare che contribuiscono in modo significativo alla.🔗 Leggi su Milanotoday.itImmagine generica

Approfondimenti su The Plan Real Estate Award 2025

Yep Med vince il WestMed Best Project 2025 Award

Urban Generation Napoli 2025: il 30 dicembre la scena urban protagonista all’Alcott Arena

Il 30 dicembre, l’Alcott Arena ospiterà Urban Generation Napoli 2025, un evento dedicato alla scena urban e alle nuove espressioni musicali delle giovani generazioni.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su The Plan Real Estate Award 2025

Argomenti discussi: Artisti che fanno Rumore: il festival sforna talenti; Basket Serie B: cade Ragusa, la Viola vince e va in vetta in solitaria. Classifica e risultati; Bim Bum Rende cede a Monopoli: il secondo quarto manda i biancorossi ko.

bim vince il the plan real estate award 2025 nella categoria urban regenerationBiM - il progetto di rigenerazione urbana nel distretto Bicocca che sta trasformando un iconico edificio in una work destination all’avanguardia - si aggiudica THE PLAN Real Estate Award 2025 nella ca ... milanotoday.it

EKORE vince il BIM&Digital Award 202516/01/2026 - EKORE si aggiudica il primo premio del BIM&Digital Award 2025, nella categoria Smart Buildings and Cities, uno dei principali riconoscimenti italiani dedicati alla digitalizzazione del ... edilportale.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.