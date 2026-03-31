Da oggi, fare la spesa presso i negozi di una nota catena di supermercati permette di sostenere l’Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti. Basta poco tempo alla cassa o un semplice tocco sull’app per contribuire a questa iniziativa benefica. L’operazione si svolge senza modificare le consuete abitudini di acquisto dei clienti, con un gesto che si traduce in un aiuto diretto.

Dall'8 aprile al 17 maggio 2026 i clienti Iperal con CartAmica possono donare i propri punti all'associazione lecchese inserendo il codice 576: un gesto gratuito per supportare chi vive con una disabilità visiva Bastano pochi secondi alla cassa – o un tap sull'app – per trasformare una normale spesa in un atto di solidarietà concreto. È questa l'idea alla base di "La spesa che fa bene 2026", l'iniziativa promossa da Iperal che torna anche quest'anno coinvolgendo le realtà del volontariato locale. Fra le associazioni beneficiarie figura l'Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti ETS-APS, sezione territoriale di Lecco, che invita la cittadinanza a esprimere la propria preferenza nei punti vendita della catena. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

© Leccotoday.it - Fare la spesa e fare del bene: con Iperal si sostiene l'Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti

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