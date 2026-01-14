Enrica Maria Porcari | una mente umanista alla guida dei supercomputer del Cern

Enrica Maria Porcari è la prima italiana a guidare l’infrastruttura informatica del Cern, l’Organizzazione Europea per la Ricerca Nucleare. Questa nomina rappresenta un importante traguardo nel settore scientifico e tecnologico, sottolineando il ruolo di figure italiane nell’ambito della ricerca internazionale. La sua esperienza umanista si integra con le competenze tecniche, contribuendo allo sviluppo di un ambiente di lavoro innovativo e collaborativo.

Per la prima volta nella storia del Cern (Organizzazione Europea per la Ricerca Nucleare), un’italiana è stata nominata alla guida dell’infrastruttura informatica. Dal primo gennaio, Enrica Maria Porcari, di formazione umanistica, dirige una delle strutture computazionali più potenti ed avanzate della terra. Il Cern di Ginevra è rinomato a livello mondiale come il laboratorio più avanzato per lo studio della fisica delle particelle, un luogo dove si ricreano le condizioni dell’universo immediatamente successive al Big Bang e dove sono state fatte invenzioni epocali come il World Wide Web e il touchscreen. 🔗 Leggi su Newsagent.it © Newsagent.it - Enrica Maria Porcari: una mente umanista alla guida dei supercomputer del Cern Leggi anche: Maria Pierro alla guida del Collegio Sindacale di Cassa Depositi e Prestiti Leggi anche: Cambio alla guida del Gal Etna: Maria Spalletta è la nuova presidente Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Enrica Maria Porcari alla direzione dei supercomputer del CERN - Unica italiana di vertice nel laboratorio di fisica delle particelle più grand ... rainews.it

Enrica Maria Porcari alla guida dei supercomputer del Cern di Ginevra - È la prima italiana a dirigere l’infrastruttura informatica del Cern, cuore mondiale della fisica e dell’innovazione tecnologica ... rainews.it

Enrica Porcari, prima donna e mente umanista alla guida del futuro digitale del CERN - In questo nuovo assetto, Porcari avrà un ruolo chiave: tracciare la direzione tecnologica dell’organizzazione in ambiti decisivi come sicurezza informatica, intelligenza artificiale, tecnologie ... iodonna.it

GRAZIE a tutti per i vostri video e foto, ne sono arrivate centinaia, abbiamo il telefono in tilt Eccone qualcuna: 1 - Marcella da Bertinoro (FC) 2 - Lucia da Crevalcore (BO). 3 - Matteo Amadori da Bagnacavallo (RA) 4 - Enrica Maria Perfetti da Imola (BO) 5 - Os facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.