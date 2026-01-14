Enrica Maria Porcari | una mente umanista alla guida dei supercomputer del Cern

Enrica Maria Porcari è la prima italiana a guidare l’infrastruttura informatica del Cern, l’Organizzazione Europea per la Ricerca Nucleare. Questa nomina rappresenta un importante traguardo nel settore scientifico e tecnologico, sottolineando il ruolo di figure italiane nell’ambito della ricerca internazionale. La sua esperienza umanista si integra con le competenze tecniche, contribuendo allo sviluppo di un ambiente di lavoro innovativo e collaborativo.

Per la prima volta nella storia del Cern (Organizzazione Europea per la Ricerca Nucleare), un'italiana è stata nominata alla guida dell'infrastruttura informatica. Dal primo gennaio, Enrica Maria Porcari, di formazione umanistica, dirige una delle strutture computazionali più potenti ed avanzate della terra. Il Cern di Ginevra è rinomato a livello mondiale come il laboratorio più avanzato per lo studio della fisica delle particelle, un luogo dove si ricreano le condizioni dell'universo immediatamente successive al Big Bang e dove sono state fatte invenzioni epocali come il World Wide Web e il touchscreen.

