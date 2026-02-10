Incendi in Cilento uno dei roghi appiccato dall'auto in corsa | 2 misure cautelari

Questa mattina i carabinieri hanno eseguito due misure cautelari dopo gli incendi divampati il 7 ottobre a Laureana Cilento, nel Salernitano. Gli investigatori hanno scoperto che uno dei roghi è stato causato da un’auto in corsa, che avrebbe preso fuoco mentre percorreva la strada. Due persone sono finite in manette, accusate di aver appiccato i roghi, e ora si trovano agli arresti. Le indagini continuano per capire se ci siano altri coinvolti o eventuali motivazioni dietro gli incendi.

Due indagati sottoposti a misura cautelare per gli incendi del 7 ottobre 2025 a Laureana Cilento, nel Salernitano; i provvedimenti eseguiti dai carabinieri.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Due persone sono state messe sotto inchiesta e hanno ricevuto misure cautelari dopo gli incendi boschivi divampati il 7 ottobre a Laureana Cilento, in provincia di Salerno.

incendi in cilento unoIncendi in Cilento, uno dei roghi appiccato dall’auto in corsa: 2 misure cautelariDue indagati sottoposti a misura cautelare per gli incendi del 7 ottobre 2025 a Laureana Cilento, nel Salernitano; i provvedimenti eseguiti dai carabinieri ... fanpage.it

incendi in cilento unoAppiccarono incendi a Laureana Cilento: in due nei guaiIl più rilevante è quello sviluppatosi in località San Paolo, dove le fiamme hanno mandato in fumo circa 5mila metri quadrati di macchia mediterranea ... salernotoday.it

