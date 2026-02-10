Incendi in Cilento uno dei roghi appiccato dall'auto in corsa | 2 misure cautelari

Questa mattina i carabinieri hanno eseguito due misure cautelari dopo gli incendi divampati il 7 ottobre a Laureana Cilento, nel Salernitano. Gli investigatori hanno scoperto che uno dei roghi è stato causato da un’auto in corsa, che avrebbe preso fuoco mentre percorreva la strada. Due persone sono finite in manette, accusate di aver appiccato i roghi, e ora si trovano agli arresti. Le indagini continuano per capire se ci siano altri coinvolti o eventuali motivazioni dietro gli incendi.

Due indagati sottoposti a misura cautelare per gli incendi del 7 ottobre 2025 a Laureana Cilento, nel Salernitano; i provvedimenti eseguiti dai carabinieri.

