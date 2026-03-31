' E si va avanti tranquillamente' presentazione del libro di Chiara Marchetti
Giovedì 2 aprile alle 17 nella sala Agnelli della biblioteca Ariostea di Ferrara si terrà la presentazione del libro di Chiara Marchetti intitolato
Ilary, abbiamo un problema. La lista dei flop comincia a diventare troppo lunga Racconta i percorsi di vita di una serie di giovani adulti con DSA, dopo la scuola secondaria, il libro di Chiara Marchetti dal titolo 'E si va avanti tranquillamente' che giovedì 2 aprile alle 17 sarà presentato nella sala Agnelli della biblioteca Ariostea di Ferrara. Dialogherà con l'autrice Simonetta Sandra Maestri, prefatrice, pedagogista e presidente dell'associazione Baffo John Potter. L'incontro, che ha il patrocinio dell'associazione Baffo John Potter e del Gruppo scrittori Ferraresi, potrà essere seguito anche in diretta video sul canale youtube Archibiblio web. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
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E SI VA AVANTI TRANQUILLAMENTE.
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