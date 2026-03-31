L’Italia ha perso ai rigori in Bosnia, mancato così l’accesso ai Mondiali. Questa sconfitta segna il terzo fallimento consecutivo per la nazionale italiana nel tentativo di qualificarsi al torneo mondiale. La partita si è conclusa con la vittoria degli avversari ai calci di rigore, impedendo alla squadra di raggiungere l’obiettivo di partecipare alla competizione internazionale.

Uno psicodramma sportivo che si ripete: la formazione guidata da Gennaro Gattuso manca la qualificazione al torneo iridato, confermando una vera e propria maledizione per il calcio italiano Il sipario cala nel modo più drammatico, sancendo un verdetto storico in senso negativo per il calcio azzurro: l’Italia non parteciperà ai campionati Mondiali per la terza volta consecutiva. La rassegna iridata del 2026, in programma tra Stati Uniti, Messico e Canada, non vedrà ai nastri di partenza la Nazionale guidata da Gennaro Gattuso. L’epilogo si è consumato al termine della decisiva sfida dei playoff contro la Bosnia, persa alla lotteria dei calci di rigore dopo un match di profonda sofferenza, conclusosi sull’1-1 al termine dei tempi supplementari. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Disastro Azzurro: l’Italia cade ai rigori in Bosnia e salta il terzo Mondiale consecutivo

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