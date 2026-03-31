Stasera, 31 marzo 2026, torna su La7 il talk show DiMartedì condotto da Giovanni Floris, in onda ogni martedì sera in prima serata. La puntata prevede la partecipazione di diversi ospiti, con discussioni su temi di attualità e politica. Le anticipazioni indicano che il programma si concentrerà su questioni di rilievo nazionale, offrendo approfondimenti e confronti tra i partecipanti.

DiMartedì: le anticipazioni e gli ospiti della puntata di stasera, 31 marzo 2026, su La7. DIMARTEDÌ ANTICIPAZIONI – Questa sera, martedì 31 marzo 2026, torna l’appuntamento con DiMartedì, il talk show di La7 condotto da Giovanni Floris in onda ogni martedì sera in prima serata. Il giornalista, insieme a tanti ospiti e opinionisti, analizzerà i principali temi di attualità politica ed economica: ampio spazio nella puntata di oggi alla campagna elettorale ma senza tralasciare questioni attinenti al costume e alla società. Ecco allora le anticipazioni e gli ospiti della puntata di stasera, 31 marzo 2026, di DiMartedì. DiMartedì: le anticipazioni della puntata di stasera. 🔗 Leggi su Tpi.it

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