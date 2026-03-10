Stasera, 10 marzo 2026, su La7 torna DiMartedì, il talk show condotto da Giovanni Floris. La puntata prevede interventi di diversi ospiti che si confronteranno sui temi di attualità e politica. La trasmissione va in onda in prima serata e rappresenta un appuntamento fisso del palinsesto settimanale della rete. Gli spettatori possono seguire gli interventi e le discussioni in diretta.

DiMartedì: le anticipazioni e gli ospiti della puntata di stasera, 10 marzo 2026, su La7. DIMARTEDÌ ANTICIPAZIONI – Questa sera, martedì 10 marzo 2026, torna l’appuntamento con DiMartedì, il talk show di La7 condotto da Giovanni Floris in onda ogni martedì sera in prima serata. Il giornalista, insieme a tanti ospiti e opinionisti, analizzerà i principali temi di attualità politica ed economica: ampio spazio nella puntata di oggi alla campagna elettorale ma senza tralasciare questioni attinenti al costume e alla società. Ecco allora le anticipazioni e gli ospiti della puntata di stasera, 10 marzo 2026, di DiMartedì. DiMartedì: le anticipazioni della puntata di stasera. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - DiMartedì, le anticipazioni e gli ospiti della puntata di stasera 10 marzo 2026 su La7

