Dal Milan alla Juve | arriva al posto di Vlahovic per 25 milioni

Nel prossimo calciomercato estivo, la Juventus potrebbe perdere Dusan Vlahovic, il suo attuale attaccante. Al suo posto, si ipotizza l’arrivo di un nuovo giocatore, con un’offerta di circa 25 milioni di euro. La trattativa sembra essere in fase avanzata e potrebbe concludersi prima della chiusura della sessione di mercato, modificando così l’attacco bianconero per la prossima stagione.

L'operazione potrebbe andare in porto nel prossimo calciomercato estivo Chi prenderà il posto di Vlahovic? A meno di clamorose sorprese, infatti, il bomber serbo lascerà la Juve alla fine della stagione. La lascerà a parametro zero, 4 anni dopo un investimento da circa 90 milioni commissioni incluse. Per il classe 2000 è tornata alla ribalta la pista Milan (pure quella Inter.), ma come scritto da Calciomercato.it, l'ex viola chiede almeno 8 milioni l'anno e la sua meta preferita è la Spagna. (AnsaFoto) – Calciomercato.it I bianconeri dovranno saranno chiamati a colmare il vuoto con un attaccante di spessore internazionale.

