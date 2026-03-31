Dal 2 al 6 aprile si fermano i bonifici ordinari | perché non c’è da preoccuparsi e quali sono le alternative

Dal 2 al 6 aprile, i bonifici ordinari non saranno elaborati a causa di una sospensione programmata di Target2, il sistema di pagamento delle banche dell’Unione europea. La pausa di cinque giorni interesserà le transazioni bancarie in tempo reale, con conseguente blocco temporaneo dei trasferimenti di denaro tra le istituzioni finanziarie. Durante questo periodo, saranno disponibili alternative per effettuare pagamenti e gestire le transazioni.

Dalla mattina del 2 alla sera del 6 aprile, i bonifici bancari ordinari si fermeranno, a causa di una pausa di cinque giorni – già programmata da tempo – di Target2, il sistema di pagamento che le banche dell’Unione europea utilizzano per il trasferimento di moneta in tempo reale. Il risultato è che tutti i bonifici ordinari – ossia quelli che solitamente impiegano uno o due giorni per essere incassati dal beneficiario – saranno messi in coda e partiranno solo il 7 aprile, ossia il giorno in cui Target2 riprenderà a funzionare regolarmente. Come funziona lo stop dei bonifici ordinari. La pausa di manutenzione che scatterà dal 2 al 6 aprile è tutto fuorché una novità. 🔗 Leggi su Open.online

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