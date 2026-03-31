Cucina e Unesco l’Accademia li celebra

Oltre trecento rappresentanti dell’Accademia Italiana della Cucina nel mondo si sono incontrati a cena per festeggiare il riconoscimento dell’Unesco alla Cucina Italiana come patrimonio immateriale dell’umanità. L’evento ha riunito le delegazioni provenienti da diverse nazioni in un’occasione speciale dedicata alla celebrazione di questa designazione ufficiale.

E’ stata un’occasione davvero unica quella che ha riunito a cena le delegazioni (più di trecento) dell’Accademia Italiana della Cucina nel mondo per celebrare il riconoscimento che è stato assegnato dall’Unesco alla Cucina Italiana quale patrimonio immateriale dell’umanità. Una “cena ecumenica“, che si è svolta in contemporanea in più di cinquanta Paesi, e che ha visto partecipe anche la delegazione di Empoli protagonista al ristorante “Pepenero“ di San Miniato, dove il patron e chef Gilberto Rossi ha servito un menù dedicato ai prodotti tipici del territorio, in cui le tradizioni gastronomiche empolesi, dal carciofo alle braciole ’rifatte’, hanno avuto un posto di rilievo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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