Durante la crisi energetica, la musica continua a essere presente nelle strade e nelle case di Cuba. Nonostante le interruzioni di corrente e le difficoltà nell’approvvigionamento di energia, i musicisti e gli abitanti trovano modi per mantenere viva la tradizione musicale. Una frase condivisa tra molti riflette la volontà di preservare questa forma d’espressione, anche nelle condizioni più difficili.

“ Possono toglierci la corrente, ma non saranno mai in grado di spegnere la luce. Possono staccare l’alimentazione, ma non saranno mai in grado di spegnere la luce”. È la notte tra il 21 e il 22 marzo, quella del terzo blackout totale che ha investito l’isola di Cuba questo mese. A parlare dal palco della ‘Fabrica de arte Cubano’ di L’Avana è un noto rapper cubano, Brebaje Man, il cui concerto è stato appena interrotto dopo che il generatore che alimentava il locale nonostante l’apagon ha finito il carburante, causando l’ interruzione di corrente e la fine della musica. L’artista viene raggiunto da alcuni giornalisti italiani presenti alla... 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Cuba, la musica (non) si ferma durante la crisi energetica

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