La conduttrice al suo posto Stefano De Martino salta tutto? Cosa filtra dai corridoi Rai

Stefano De Martino lascia intendere di voler abbandonare il suo ruolo in Rai, a causa di recenti tensioni con la direzione. La notizia circola tra colleghi e si diffonde rapidamente tra i corridoi dell’azienda, alimentando voci su un possibile addio alla trasmissione. Fonti interne confermano che la decisione potrebbe arrivare nelle prossime settimane, lasciando in sospeso il futuro del programma televisivo. La situazione si fa più chiara con il passare dei giorni.

Il sipario su Festival di Sanremo si è chiuso da pochi giorni, ma il fermento attorno al futuro della kermesse è già esploso con una forza inaspettata. Tutto è partito da una diretta che ha rapidamente incendiato il dibattito mediatico: protagonista Fiorello, capace ancora una volta di trasformare una semplice gag in un vero e proprio caso televisivo. Nel corso di un collegamento ironico, lo showman ha trascinato persino l’amministratore delegato della Rai in un siparietto che, tra risate e mezze frasi, ha lasciato intendere che il prossimo conduttore del Festival potesse essere Stefano De Martino. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

“Non è Stefano De Martino”. Nome già uscito e non è il suo: cosa si muove dentro la RaiLa Rai ha chiarito che Stefano De Martino non sarà il conduttore di Sanremo 2026, dopo aver circolato questa voce nelle ultime settimane.

Simona Ventura parla per la prima volta di Alfonso Signorini. E assolve il suo Grande FratelloEppure, Simona Ventura non li vive come una sconfitta personale. In un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, la conduttrice osserva i risultati con uno sguardo più ampio e meno emotivo, ... dilei.it

Un'altra frecciatina di Belen Rodriguez a Stefano De Martino. In un gag con Andrea Pisani su OnlyFun, la conduttrice non si trattiene e lancia una stoccata all'ex marito - facebook.com facebook