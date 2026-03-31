Giovanni Di Lorenzo, capitano del Napoli, ha partecipato alla partita in Bosnia nonostante un infortunio. Ha scelto di essere presente allo stadio per sostenere i compagni in occasione dell’ultimo match utile per la qualificazione ai Mondiali. La sua presenza ha avuto luogo nonostante le condizioni fisiche non perfette, nel rispetto dell’impegno verso la Nazionale.

Il capitano del Napoli, elogiato pubblicamente anche dal ct Gattuso, nonostante l'infortunio ha voluto essere presente in Bosnia per stare vicino ai suoi compagni Giovanni Di Lorenzo ha dimostrato ancora una volta il suo grande attaccamento alla Nazionale. Il capitano del Napoli, nonostante l'infortunio, ha infatti voluto essere comunque presente in Bosnia accanto ai suoi compagni per il match decisivo per la qualificazione ai Mondiali. L'atteggiamento del difensore azzurro è stato elogiato pubblicamente anche dal ct Gennaro Gattuso nel corso della conferenza stampa di vigilia. NapoliToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

© Napolitoday.it - Cosa ha fatto Di Lorenzo per amore della Nazionale: lo splendido gesto

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