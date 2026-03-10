Nel fine settimana del 7 e 8 marzo si è conclusa la seconda fase della Coppa dei Club Msp, una tappa importante del torneo. Durante questa giornata, sono stati definiti i club che accedono direttamente agli ottavi di finale e quelli che, invece, dovranno affrontare i turni preliminari. I risultati di questa fase hanno stabilito le qualificazioni e le eliminazioni delle squadre partecipanti.

In questo weekend, 7 e 8 marzo, si chiude la seconda fase della Coppa dei Club, quella che determina chi accede direttamente agli ottavi e chi invece dovrà passare dai preturni. È anche il momento in cui vengono definite le squadre che prenderanno parte allo Special Trophy “Perugia e Terni Today”. Per quanto riguarda la Gold Cup Bartoccini e la Silver Cup FD Sport, il regolamento prevede l’accesso diretto agli ottavi per le prime classificate di ciascun girone (sei in totale) più le due migliori seconde: otto squadre complessive per competizione. Queste formazioni entreranno in gioco agli ottavi e scopriranno le proprie avversarie una volta conclusi i preturni, in programma il 21 e 22 marzo. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Articoli correlati

Padel, Coppa dei Club Msp: i risultati della penultima giornataNel weekend tra fine febbraio e inizio marzo si è conclusa con successo la quarta (e penultima) giornata della seconda fase a gironi della Coppa dei...

Leggi anche: Coppa dei Club Padel MSP, nel weekend al via l’undicesima edizione

Contenuti e approfondimenti su Coppa dei Club Msp i risultati...

Temi più discussi: Coppa dei Club Msp, i risultati dell'ultima giornata; XI° Coppa dei Club MSP ITALIA in Toscana, tutti i risultati della 5ª giornata dell’edizione 2026; Padel, la Coppa dei Club Umbria: conclusa la fase a gironi, tutti i risultati; FOTO - Padel, Coppa dei Club Msp: i risultati della penultima giornata.

Coppa dei Club Msp, i risultati dell'ultima giornataIn questo weekend, 7 e 8 marzo, si chiude la seconda fase della Coppa dei Club, quella che determina chi accede direttamente agli ottavi e chi invece dovrà passare dai preturni. È anche il momento in ... perugiatoday.it

XI° Coppa dei Club MSP ITALIA in Toscana, tutti i risultati della 5ª giornata dell’edizione 2026Alla quinta giornata della Coppa dei Club MSP Italia, colpi di scena nei gironi e classifiche sempre più combattute ... pistoiasport.com

“XI° Coppa dei Club MSP ITALIA” in Toscana, tutti i risultati della 5ª giornata dell’edizione 2026 https://tinyurl.com/2s4emf9v - facebook.com facebook