Comunicato Stampa | Valeria Pennone firma il Bestseller Il Galateo Degli Eventi

Un nuovo libro intitolato “Il Galateo Degli Eventi” è stato scritto da Valeria Pennone e pubblicato di recente. La pubblicazione affronta le pratiche di organizzazione degli eventi, evidenziando l'importanza di considerare anche aspetti legati alla cura delle persone e alla sensibilità nei dettagli. La presentazione del volume si è svolta in una data recente in una città italiana.

Milano, 31.03.2026 - Quando si organizzano eventi, può capitare che ci si concentri sulle scenografie per rincorrere l'effetto “wow”, dimenticando tutti quegli aspetti che fanno sentire le persone considerate. “Cercavo un editore che mi aiutasse a pubblicare il libro senza snaturare la mia voce. So di averlo trovato in GIOVANI PERIFERIE – Ascoltare le fragilità: un colloquio con il Viceministro del Lavoro e delle Politiche Sociali Maria Teresa Bellucci . 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Comunicato Stampa: Valeria Pennone firma il Bestseller “Il Galateo Degli Eventi” Articoli correlati Leggi anche: Comunicato Stampa: Greta Boccasavia lancia il Bestseller “Risveglia La Tua Salute” Leggi anche: Comunicato Stampa: Anna Maria Depalma lancia il Bestseller “Identità Autentica In Ascolto” Contenuti utili per approfondire Discussioni sull' argomento Comunicato Stampa: Valeria Pennone firma il Bestseller Il Galateo Degli Eventi; Valeria Pennone firma il Bestseller Il Galateo Degli Eventi. Valeria Pennone racconta nel suo libro come la cura dei dettagli e delle persone faccia di un evento un successoMilano, 31.03.2026 - Quando si organizzano eventi, può capitare che ci si concentri sulle scenografie per rincorrere l’effetto wow, dimenticando tutti quegli aspetti che fanno sentire le persone con ... adnkronos.com