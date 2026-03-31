Compra una scatola a Porta Portese e trova lettere d’amore del ’42 | il web fa il resto e arriva il lieto fine

Durante una visita al mercato di Porta Portese, un acquirente ha acquistato una scatola di latta. In essa ha trovato lettere d’amore datate 1942 e un diario appartenente a una famiglia romana. La scoperta ha portato alla riemersione di un patrimonio storico e personale legato al periodo della Seconda guerra mondiale. La scatola, venduta senza pretese, ha così permesso di recuperare documenti di epoca passata.

Una scatola di latta acquistata quasi per caso tra i banchi dello storico mercato di Porta Portese ha riconsegnato alla storia il diario intimo di una famiglia romana, separata dai conflitti del secolo scorso. Camilla, una giovane appassionata di antiquariato, ha rinvenuto all’interno del contenitore decine delle lettere del 1942, dando il via a una ricerca virale sui social network per rintracciarne gli eredi. In meno di quarantotto ore, grazie al passaparola digitale, il nipote dei protagonisti ha risposto all’appello, permettendo la restituzione di un patrimonio affettivo che attraversa oltre ottant’anni di vita. La vicenda, resa nota dal sito d’informazione FanPage, ha inizio durante una domenica mattina dedicata al collezionismo. 🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - Compra una scatola a Porta Portese e trova lettere d’amore del ’42: il web fa il resto (e arriva il lieto fine) Articoli correlati Compra una scatola a Porta Portese e trova lettere d’amore del ’42: il web fa il resto (e arriva il nipote)Una scatola di latta acquistata quasi per caso tra i banchi dello storico mercato di Porta Portese ha riconsegnato alla storia il diario intimo di... Trova lettere d’amore del 1942 a Porta Portese e si mette alla ricerca dei proprietari: le risponde il nipoteRitrova delle lettere d'amore degli anni Quaranta a Porta Portese, fa un post su Facebook e le risponde il nipote: "Loro sono i miei nonni".