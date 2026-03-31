A Como, nei bagni pubblici di via Sirtori, si è verificato un episodio di tensione con momenti di caos. Una persona ha minacciato di morte la custode e ha rotto un vetro. In breve tempo, la situazione è sfociata in un’aggressione agli agenti presenti, con uno di loro preso alla gola e un'aggressione che ha portato a gravi danni ai locali.

Intervento della polizia di stato: il 23enne ha dato in escandescenza nei bagni pubblici, minacciando la custode, danneggiando la struttura e aggredendo gli agenti Urla, minacce di morte e una scena che in pochi minuti è degenerata fino all’aggressione agli agenti. È quanto accaduto ieri mattina a Como, in via Sirtori, all’interno dei bagni e delle docce pubbliche, dove un 23enne ha seminato il caos prima di essere arrestato. Tutto è iniziato attorno alle 10:00, quando una volante della polizia di stato è intervenuta su segnalazione della custode della struttura. La donna ha raccontato agli agenti che il giovane, un 23enne egiziano senza fissa dimora in Italia ma regolare sul territorio, aveva iniziato a dare in escandescenza all’interno dei locali. 🔗 Leggi su Quicomo.it

© Quicomo.it - Como, furia nei bagni pubblici di via Sirtori: minacce di morte alla custode, vetro spaccato e agente preso alla gola

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