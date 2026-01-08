Arrestato il ragazzo che ha preso a cinturate i passanti e spaccato il vetro di un bus
Dopo settimane di indagini, è stato arrestato il ragazzo di 21 anni responsabile degli episodi di violenza avvenuti a Brescia lo scorso dicembre. L’uomo aveva colpito i passanti con una cintura e danneggiato il vetro di un autobus di linea. L’arresto conclude un’indagine volta a garantire la sicurezza pubblica e a chiarire quanto accaduto nel centro della città.
Dopo settimane di ricerche è finita in carcere la fuga del 21enne che, lo scorso dicembre, aveva seminato il panico nel centro di Brescia, colpendo i passanti con una cintura e mandando in frantumi il parabrezza di un autobus di linea. L’uomo, cittadino egiziano con una lunga lista di precedenti. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
