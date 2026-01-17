Secondo il Corriere dello Sport, la Roma sarebbe interessata a Lang, esterno olandese, con trattative in corso. Il Napoli valuta una proposta di 27 milioni di euro, mentre si attendono sviluppi sulle eventuali operazioni di mercato. Le notizie riguardanti il futuro del giocatore sono ancora in fase di definizione, con fonti affidabili che monitorano gli ultimi aggiornamenti.

Le ultime sul futuro di Lang arrivano direttamente dal Corriere dello Sport. Secondo quanto riportato da Jacopo Aliprandi e Fabio Mandarini, la Roma sarebbe sulle tracce sull’esterno olandese. La Roma su Lang: i dettagli. Si legge sul Corriere dello Sport: La Roma piomba su Noa Lang. L’esterno olandese, acquistato a luglio dal Napoli per 27 milioni più 3 di bonus, è diventato all’improvviso uno dei pezzi pregiati del mercato invernale. La fila è lunghissima e gli estimatori sono cresciuti a ritmi vertiginosi nel momento in cui la sua posizione è diventata più chiara: ora è in uscita. Non è l’unica pretendente, però: fortissima la concorrenza del Galatasaray, con tanto di manifestazione ufficiale di interesse. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - C’è anche la Roma su Lang. Ci sono anche i soldi? Il Napoli vuole 27 milioni di euro

Leggi anche: Su Lang ci sono Fenerbahce, Galatasaray e Besiktas: il Napoli non lo cede per meno di 35 milioni

Leggi anche: Provincia, ci sono 27 milioni di euro per interventi su ponti e viadotti

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

CDS - Napoli, la Roma piomba su Lang, per l'olandese la fila è lunghissima, la situazione ift.tt/YD08mrW x.com

Clamoroso Noa #Lang, offerta della Roma. Il Napoli fissa il prezzo del cartellino Leggi qui areanapoli.it/share/618467/ - facebook.com facebook