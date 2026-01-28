Kazuyoshi Miura spiazza tutti a 58 anni | firma con una nuova squadra di calcio

A 58 anni, Kazuyoshi Miura torna in campo con una nuova squadra di calcio. Non si tratta di un passo nostalgico, ma di un gesto ancora deciso e determinato. L’ex attaccante giapponese si allaccia gli scarpini e sfida il tempo, ripartendo da un campo di provincia in Giappone. La sua storia continua, tra sudore e speranze, dimostrando che la passione non si spegne con l’età.

Un uomo di 58 anni che si allaccia gli scarpini non per nostalgia, ma per misurare ancora il tempo con il pallone: la storia di Kazuyoshi Miura riparte da un campo di provincia giapponese, dove l’erba sa di fatica e di promesse nuove. Un professionista che rifiuta l’inerzia. C’è chi vede un gesto romantico. C’è chi vede una sfida ai numeri. Io vedo un professionista che rifiuta l’inerzia. Kazuyoshi Miura, classe 1967, continua a spostare l’asticella della longevità sportiva. Da oltre tre decenni. Lo fa con costanza. Con disciplina. Con un rispetto quasi religioso per la routine. Una carriera tra epoche e continenti. 🔗 Leggi su Serieanews.com © Serieanews.com - Kazuyoshi Miura spiazza tutti a 58 anni: firma con una nuova squadra di calcio Approfondimenti su Kazuyoshi Miura 58 Kazu Miura è inesauribile: a 58 anni firma un nuovo contratto Kazu Miura, ex nazionale giapponese, ha annunciato che continuerà la sua carriera calcistica a 58 anni. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Kazuyoshi Miura 58 Argomenti discussi: Kazuyoshi Miura ‘mentore’ di Noriari Kasai Il calciatore ancora attivo a 59 anni spinge l’eterno giapponese a proseguire!. Kazuyoshi Miura ‘mentore’ di Noriari Kasai. Il calciatore, ancora attivo a 59 anni, spinge l’eterno giapponese a proseguire!La partecipazione di Noriaki Kasai alla tappa di Coppa del Mondo di salto con gli sci di Sapporo, disputatasi settimana scorsa, non è stata ... oasport.it Kazuyoshi Miura, calciatore giapponese ancora attivo a 59 anni, si distingue come mentore di Noriari Kasai. #Miura - facebook.com facebook Kazuyoshi Miura, calciatore giapponese ancora attivo a 59 anni, si distingue come mentore di Noriari Kasai. #Miura x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.