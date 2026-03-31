Chi sono Paolo e Giulia i figli di Carlo Verdone e l’ex moglie Gianna Scarpelli

Da fanpage.it 31 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Carlo Verdone ha due figli, Giulia e Paolo, entrambi avuti dal matrimonio con Gianna Scarpelli. La primogenita è Giulia, mentre Paolo è il suo fratello minore. La coppia si è separata diversi anni fa, e i figli sono stati oggetto di attenzione mediatica in passato. Finora, non sono emersi dettagli pubblici sulla loro vita privata o attività.

Carlo Verdone ha due figli, Giulia (la primogenita) e Paolo, nati dal matrimonio con Gianna Scarpelli. Entrambi hanno scelto di non seguire le orme paterne, costruendosi percorsi professionali indipendenti e tenendosi rigorosamente lontani dalla cronaca rosa. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Articoli correlati

Chi sono l’ex moglie e la moglie di Chuck Norris (e chi sono i figli, una figlia nata da un tradimento)Chuck Norris è sposato dal 1998 con la modella e attrice Gena O’Kelley, la coppia ha due figli gemelli.

Leggi anche: Carlo Verdone, chi è e cosa fa il figlio Paolo

Tutto quello che riguarda

Discussioni sull' argomento Paolo Verdone racconta il padre Carlo: Al telefono si finse l'agente di Totti e mi disse: Ti vuole la Roma. La notte dell'Oscar si addormentò: gli lasciai un biglietto sul frigo; Carlo Verdone raccontato dal figlio Paolo: È un papà partecipe. Se prenoto una visita medica senza avvertirlo si arrabbia; Domenica In, il fuorionda tra Ornella Muti e Carlo Verdone: cosa si sono detti; Paolo, il figlio di Carlo Verdone: Geloso di mio padre? No, nella vita faccio altro.

carlo verdone chi sono paolo eCarlo Verdone, chi è e cosa fa il figlio PaoloPaolo è il secondogenito di Carlo Verdone e oggi lavora lontano dai set: cosa fa e qual è il legame con suo padre, che lo volle in Gallo Cedrone ... dilei.it

Cerca notizie e video sullo stesso argomento.