Carlo Verdone ha due figli, Giulia e Paolo, nati dal matrimonio con Gianna Scarpelli. Giulia è una dietista, mentre Paolo lavora come dirigente presso la SIAE. I due figli hanno scelto carriere diverse rispetto a quella del padre e sono stati coinvolti in ambiti professionali distinti. Non ci sono altre informazioni pubbliche sui loro percorsi o attività.

Carlo Verdone ha due figli, Giulia e Paolo, nati dal matrimonio con Gianna Scarpelli. Giulia è nata nel 1986 e dopo una lunga carriera accanto al padre, prima davanti la macchina da presa, poi in ruoli più defilati, ha abbandonato il mondo dello spettacolo per perseguire la carriera di dietista specializzata in nutrizione clinica. Anche Paolo, come ha raccontato in un’intervista del 2026, ha fatto qualche esperienza sul set, per poi costruirsi una carriera come dirigente SIAE. Giulia Verdone, nata il 21 gennaio 1986, dopo alcune apparizioni nei film del padre come Al lupo, al lupo (1992) e Viaggi di nozze (1996) e un’esperienza come segretaria di produzione per Natale in crociera, di Neri Parenti, passa ad affiancare il padre come coordinatrice di produzione per Io, loro e Lara (2009), film nel quale appare anche in un cameo. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - Chi sono i figli di Carlo Verdone, Giulia e Paolo: una dietista e un dirigente SIAE

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