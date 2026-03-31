Chi è Moise Kean della Nazionale Italiana | età altezza peso la fidanzata famosa e il figlio

Moise Kean, attaccante della Nazionale Italiana, è nato nel 2000 e ha 23 anni. La sua altezza è di 1,81 metri e il peso si aggira intorno ai 80 chilogrammi. È noto anche per la sua relazione con una nota influencer e ha un figlio. Prima delle partite importanti, i media spesso si concentrano sulla sua figura e sulla sua vita privata.

C’è un momento preciso, alla vigilia delle grandi sfide, in cui i riflettori si accendono su chi è chiamato a fare la differenza. In casa Nazionale italiana, quel momento coincide con il nome di Moise Kean, attaccante scelto per guidare il reparto offensivo in una gara che può indirizzare il futuro degli Azzurri verso il Mondiale. Nato il 28 febbraio 2000 a Vercelli, da genitori ivoriani, Kean ha costruito il suo percorso partendo da lontano. Dopo la separazione dei genitori, cresce ad Asti insieme alla madre e ai fratelli, in un contesto non sempre facile ma determinante per forgiare il suo carattere. È proprio lì che emergono le prime tracce di un talento destinato a esplodere. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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