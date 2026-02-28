Chi è Francesco Renga | età altezza peso figli la fidanzata dopo Ambra

Francesco Renga, nome completo Pierfrancesco, è un cantautore italiano nato a Udine e cresciuto a Brescia. È di origini sarde e siciliane, ha una certa età e una presenza fisica ben definita, con un'altezza e un peso specifici. È padre di figli e ha avuto una relazione con una donna dopo la fine della storia con Ambra.

Francesco Renga, che in realtà si chiama Pierfrancesco, è un cantautore italiano. Papà di origine sarda e madre siciliana, è nato a Udine ma cresciuto a Brescia. A 15 anni fonda con alcuni suoi amici una band dal nome Modus Vivendi che partecipa a un concorso fra gruppi in cui ci sono anche i Timoria, con cui poi Francesco Renga inizia a collaborare e dove resta per ben 13 anni. Insieme partecipano al Festival di Sanremo, nella categoria Giovani dell’edizione andata in scena nel 1991, e vincono il Premio della critica con il brano ‘L’uomo che ride’. Con ‘2020 Speedbell’, invece, ottengono il disco d’oro, e vende di più di 40mila copie nel 1995. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Temi più discussi: Chi è Francesco Renga, a Sanremo per l'11° volta, con la canzone Il meglio di me. FOTO; Sanremo 2026, Francesco Renga: dagli esordi alla vita privata. Testo e significato del brano 'Il meglio di me'; Francesco Renga: Ambra? Non sapevo chi fosse, è stato devastante. Mia figlia Jolanda si arrabbia quando non seguo le sue dritte; Sanremo 2026, chi è Francesco Renga: la vita privata e la carriera del cantante.

Francesco Renga con Il meglio di me a Sanremo 2026: chi è, fidanzata, vita privata /Un Festival ‘agrodolce’Undicesima volta all'Ariston di Sanremo per Francesco Renga che presenta il brano Il Meglio di me. Poche velleità di classifica per il cantante ... ilsussidiario.net

Francesco Renga: chi è, compagna, ex, figli, età e vita privata/ Papà di Jolanda e Leonardo, vinse SanremoChi è Francesco Renga: è stato a lungo fidanzato con Ambra Angiolini, dando alla luce i loro due figli. Musicalmente è alla 11esima partecipazione a Sanremo ... ilsussidiario.net

Sanremo 2026, ecco la scaletta della serata della serata finale: si parte con Francesco Renga, si chiude con Eddie Brock. L’epilogo alle 2 La scaletta: https://qds.it/festival-sanremo-2026-finale-scaletta/ - facebook.com facebook

Quale dei 30 cantanti di Sanremo 2026 è il preferito degli italiani Secondo un sondaggio Youtrend è Arisa (17%), seguita da Sal Da Vinci (10%) e Francesco Renga (9%). #Sanremo2026 x.com