Roberto Angelini è un musicista italiano noto per la sua carriera nel settore musicale. È stato anche partner di Claudia Pandolfi, con cui ha condiviso una relazione durata dieci anni, dal 2000 al 2010. Dal loro rapporto è nato il figlio Gabriele, che rappresenta un aspetto importante della sua vita privata. Angelini ha mantenuto un profilo discreto riguardo alla sua vita personale, concentrandosi principalmente sulla sua attività artistica.

Roberto Angelini ha avuto una lunga storia d’amore con Claudia Pandolfi durata ben 10 anni, dal 2000 al 2010. Il musicista di Propaganda Live e Claudia hanno un figlio insieme, Gabriele, nato il 26 dicembre 2006. Quando il loro rapporto naufragò fu Roberto ad ufficializzare la rottura alla stampa: “Si, è finita. E’ stato un legame molto importante. Dieci anni sono tanti. adesso, comunque, i rapporti tra me e Claudia sono piuttosto buoni, soprattutto per il bene di nostro figlio”. Pare che il momento più critico sia stato quello in cui la Pandolfi è stata ricoverata in ospedale per un lungo periodo a seguito dell’aggressione di un fotografo. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Roberto Angelini, chi è l’ex compagno di Claudia Pandolfi e padre del primo figlio Gabriele

Leggi anche: Chi è il compagno di Claudia Pandolfi (padre del suo secondo figlio Tito), Marco De Angelis: “Siamo perfettamente diversi”

Leggi anche: Chi è l’ex compagno di Claudia Pandolfi, Andrea Pezzi: “Ho lasciato mio marito, dopo un mese di matrimonio, per lui”

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Argomenti discussi: L'amore secondo Claudia Pandolfi; Rodrigo D’Erasmo e Roberto Angelini aprono la rassegna Nessun dorma! al Teatro Petrella; Claudia Pandolfi: Io e il mio compagno Marco viviamo in due case diverse. Poi ritrovarsi è più bello; Rodrigo D’Erasmo e Roberto Angelini live al Teatro Petrella di Longiano.

«The Loft Session», Cristiano Cosa e Roberto Angelini si incontrano in un loft romano e danno vita a un EP che reinventa tre braniÈ disponibile dal 10 dicembre The Loft Session, l’EP acustico firmato da Cristiano Cosa & Roberto Angelini, una reinterpretazione intima e minimale di tre brani dell’album d’esordio di Cosa, Cosa Sono ... lagazzettadelmezzogiorno.it

Il Dominio della Luce di Rodrigo D'Erasmo e Roberto Angelini al Teatro Petrella di Longiano Al Teatro Petrella di Longiano primo appuntamento, sabato 24 gennaio - ore 21 - con la nuova rassegna Nessun dorma!, un invito a stare con consapevolezza e attivi - facebook.com facebook