È stata scoperta una spazzola per capelli dotata di luce a LED che promette di stimolare la crescita e rendere i capelli più lucenti. I dispositivi con tecnologia a LED sono ormai diffusi nelle routine di bellezza domestiche, concentrandosi principalmente su viso e corpo. Recentemente, alcuni marchi hanno deciso di introdurre prodotti anche per la cura dei capelli e del cuoio capelluto, ampliando così le possibilità di trattamento casalingo.

I device a luce a Led sono ormai parte integrante della nostra beauty routine casalinga. Quelli dedicati alla cura del corpo e del viso sono una certezza, molti brand hanno deciso di andare oltre e di occuparsi anche del benessere dei capelli e del cuoio capelluto. Ad affermarsi in questo campo è Foreo un marchio che le appassionate di skincare conoscono bene e che si rivela top di gamma anche per quel che riguarda le spazzole per i capelli. Scopri tutte le offerte di Primavera di Amazon Se avete praticamente tutto del brand è ora di aggiungere alla vostra collezione anche la spazzola FLIP Play che contrasta la caduta dei capelli e li rende molto più forti. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Abbiamo scoperto l’esistenza di una spazzola per capelli con luce a led che stimola la crescita e li fa brillare

Articoli correlati

Fototerapia per la ricrescita dei capelli: allo studio un cappello anti-calvizie che stimola la ricrescita con la luceI tradizionali caschi a luce LED, spesso ingombranti e rigidi, potrebbero presto diventare obsoleti.

Leggi anche: Ricerca, arriva un cappellino anti-calvizie che stimola la ricrescita con la luce

Approfondimenti e contenuti su Abbiamo scoperto

Discussioni sull' argomento Renè De Silvestro alle Paralimpiadi di Milano Cortina 2026 nello sci alpino: l'incidente e il legame con Federica Brignone; Il Toro può scaricare Zapata, il colpo di scena della clausola sempre tenuta nascosta: il retroscena; Hair for Care: l’hairstylist Cristiano Filippini e Komen Italia per la ricerca contro il cancro; La purezza non esiste, ma l'ignoto è dietro casa, se cambiamo i nostri sguardi. Leonardo Panizza, psicologo e filmmaker, sarà ospite d'eccezione al Parco Adamello Brenta.

Durante #extrafestival abbiamo scoperto anche l’eccellenza del Distretto Florovivaistico pugliese, che ha portato i suoi fiori tra Villa Nobel e alcuni degli angoli più iconici della città Guarda la gallery https://www.r101.it/news/r101-consiglia/i-fiori-del-distrett - facebook.com facebook