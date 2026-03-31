Che cosa vedere in tv stasera 31 marzo 2026 la guida dei programmi dalla partita Bosnia-Erzegovina – Italia a Forbidden Fruit

Stasera, 31 marzo 2026, i programmi televisivi includono su Rai 1 la trasmissione della partita di qualificazione ai Mondiali 2026 tra Bosnia-Erzegovina e Italia. La sfida tra le due nazionali si svolge in diretta. Tra gli altri programmi in onda c'è anche la trasmissione intitolata Forbidden Fruit.

Scopriamo che cosa vedere in tv stasera, martedì 31 marzo 2026, sui principali canali Rai e Mediaset grazie alla guida completa dei programmi in prima serata. Le proposte sono molto varie: dalla partita della Nazionale su Rai1 ai film e ai talk di approfondimento sulle altre reti. Le principali emittenti generaliste offrono alternative per tutti i gusti, tra informazione, cinema, soap e intrattenimento. Che cosa vedere in tv stasera, i programmi Rai 1 – 20:30: Bosnia-Erzegovina – Italia (Qualificazioni Mondiali 2026) Rai 2 – 21:20: Fatima Rai 3 – 21:20: FarWest Rete 4 – 21:33: È sempre Cartabianca Canale 5 – 21:21: Forbidden Fruit – Riassunto speciale Italia 1 – 21:26: Spider-Man 3 Guida programmi tv stasera, le anticipazioni Rai 1 – Bosnia-Erzegovina – Italia La Nazionale torna in campo per una sfida decisiva verso i Mondiali 2026. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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