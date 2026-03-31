Il 10 settembre 2025, a Orem, nello Utah, un attivista conservatore è stato ucciso. Le forze dell'ordine hanno rilevato che il proiettile che ha causato la morte non corrisponde al fucile impiegato dal 22enne sospettato, identificato come Tyler Robinson. Le indagini continuano per chiarire le circostanze dell’accaduto.

Il proiettile che ha ucciso l’attivista conservatore Charlie Kirk il 10 settembre 2025, a Orem (Utah), non coinciderebbe con il fucile utilizzato dal presunto killer, il 22enne Tyler Robinson. I legali del ragazzo, accusato di omicidio, hanno chiesto di rinviare un’udienza preliminare prevista per il mese di maggio, affermando di avere bisogno di tempo per esaminare un’enorme mole di materiale e un’analisi balistica che potrebbe contribuire alla difesa del loro assistito. L’analisi del proiettile che ha ucciso Charlie Kirk. Il team difensivo di Robinson ha dichiarato, in recenti documenti depositati in tribunale, che un’ analisi condotta dal... 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Charlie Kirk, il proiettile non coinciderebbe con il fucile del presunto killer

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Charlie Kirk’s accused killer is in court

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