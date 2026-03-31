CdS – come può arrivare l’esterno del Cagliari

Secondo quanto riportato dal Corriere, la situazione riguardante gli esterni del Cagliari subirà un cambiamento nei prossimi mesi. La notizia riguarda una possibile modifica nel reparto degli esterni del team, senza ulteriori dettagli sui nomi o sulle modalità. La questione viene presentata come un aggiornamento importante per il club, senza specificare le date o le decisioni ancora prese.

2026-03-31 07:53:00 Riportiamo di seguito quanto pubblicato poco fa dal Corriere: Sugli esterni la situazione cambierà. Il futuro, per ora, è tutto da scrivere. Quello di Matteo Darmian sarà sicuramente lontano dal club nerazzurro: le strade si divideranno al termine dell’annata, quando il contratto dell’ex Parma scadrà. Toccherà poi a lui capire come muoversi e quale progetto eventualmente sposare. Pur non essendo in scadenza, rimane incerto anche l’avvenire di Dumfries, Luis Henrique e Carlos Augusto. L’olandese ha ingaggiato pochi mesi fa l’ennesimo agente sperando gli procuri in estate l’offerta da 25 milioni di euro (il valore della clausola) da una big di Premier League per coronare finalmente l’ambizione di misurarsi con quel tipo di contesto. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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