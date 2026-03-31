Cavalieri spade e castelli - Pasqua al Castello di Varano

Nel fine settimana di Pasqua, il castello di Varano ospiterà un evento dedicato al Medioevo, con visite guidate previste sabato 4 e domenica 5 aprile 2026. I turni di ingresso inizieranno alle 10:30 e si svolgeranno fino alle 17:30, con una durata di circa un'ora e mezza ciascuna. L'iniziativa propone un approfondimento sulla storia di cavalieri, castelli e armi medievali.

Sabato 4 Aprile e Domenica (Pasqua) 5 Aprile 2026Inizio turni alle ore: 10:30, 11:30, 14:30, 15:30, 16:30, 17:30Durata di visita e approfondimento tematico: circa un'ora e mezzaIl Medioevo è una straordinaria epoca “d'arme” che, con la nascita dei castelli, dei cavalieri, di nuove terribili. 🔗 Leggi su Parmatoday.it Articoli correlati Fantasmi, storia e leggende del castello di Varanoll Castello Pallavicino di Varano, nel corso dei secoli, è stato dimora di grandi personaggi e teatro di innumerevoli battaglie ed intrighi di... Cavalieri, dame, spade medievali e antichi rituali. A Roma dilaga il fenomeno dei neo-templariPochi simboli a Roma sono iconici quanto un particolare della Villa Magistrale di Santa Maria del Priorato sull'Aventino.