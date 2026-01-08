Il 13enne trovato morto sotto la finestra di casa poco prima del rientro a scuola | Siamo sotto shock

Un ragazzo di 13 anni è stato trovato senza vita sotto la finestra della propria abitazione, poco prima di tornare a scuola. La scoperta ha causato grande dolore e sgomento tra familiari e vicini. Le autorità stanno indagando sulle cause di questa triste vicenda, che ha colpito profondamente la comunità.

È stato trovato morto ad appena 13 anni sotto la finestra dell'abitazione in cui viveva con la madre. In una elegante palazzina di cinque piani al civico 22 di via Palmanova a Viterbo, in cima alla strada del quartiere Paradiso, a ridosso della rampa di accesso al raccordino. Indagini e ipotesi. Viterbo, 13enne trovato morto sotto la finestra di casa: si indaga su atti di bullismo. Viterbo, 13enne trovato morto sotto la finestra di casa: indagini sulla dinamica della caduta. Tredicenne trovato morto nella notte sotto casa: indagini a tutto tondo - VITERBO – Verrà eseguita nelle prossime ore l'autopsia sul 13enne di origine ucraina trovato morto l'altra notte nel quartiere Paradiso, presumibilmente dopo essere precipitato dalla finestra di casa.

Un 13enne muore prima del rientro a scuola, l'ombra del bullismo - Potrebbe esserci l'ombra del bullismo dietro la vicenda del 13enne di origini ucraine trovato morto la scorsa notte in strada alla periferia di Viterbo. ansa.it

Ragazzino 13enne trovato morto a Viterbo dopo l'allarme della madre ma la caduta dalla finestra non convince - Si indaga sulla causa dopo l'allarme lanciato dalla madre, la caduta dalla finestra non convince ... virgilio.it

Tragedia questa notte a Viterbo, dove intorno alle tre è stato trovato il corpo di un 13enne di origini ucraine. Da quanto appreso sarebbe stata la madre del giovane ad avvertire la polizia, riferendo poi agli inquirenti di aver trovato la finestra della camera del - facebook.com facebook

Tragedia questa notte a #Viterbo, dove intorno alle tre è stato trovato il corpo di un #13enne di origini ucraine. Da quanto appreso sarebbe stata la madre del giovane ad avvertire la polizia, riferendo poi agli inquirenti di aver trovato la #finestra della camera x.com

