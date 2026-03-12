Nella mattina del 11 marzo 2026, un camion ha investito le barriere di protezione della Casa Bianca a Washington. L’incidente ha causato l’arresto dell’autista, mentre il veicolo è rimasto fermo sul luogo dell’incidente. Nessuna informazione è stata resa nota riguardo ad altri coinvolti o alle eventuali conseguenze dell’accaduto. La zona è stata immediatamente messa in sicurezza.

Un veicolo pesante ha colpito le barriere di protezione della residenza presidenziale a Washington nella mattina del 11 marzo 2026. L’incidente si è verificato intorno alle 6:30 ora locale, senza che venissero riportati danni fisici alle persone presenti sul posto. Le autorità hanno immediatamente proceduto all’arresto del conducente e al blocco dell’area interessata per garantire la sicurezza pubblica. L’evento ha scatenato una rapida risposta delle forze dell’ordine, che hanno isolato il luogo dell’impatto per evitare rischi ulteriori. Nonostante l’apparente gravità dello scontro con le transenne, non sono state registrate vittime tra i presenti o tra chi era nelle vicinanze. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Scontro alla Casa Bianca: camion ferma, autista arrestato

