Il piano per il rinnovo delle strade Via ai cantieri da 500mila euro

Il comune ha avviato il piano di rinnovo delle strade, a causa delle numerose buche e delle superfici usurate che creano problemi alla viabilità. Sono stati aperti cantieri per asfaltare circa 500 metri di strade, con lavori che coinvolgono diverse zone della città. Questa operazione mira a migliorare la sicurezza e la qualità delle strade, garantendo un transito più fluido per i cittadini. I lavori proseguiranno nelle prossime settimane, per completare l’intervento in tutto il quartiere.

Al via l'intenso programma comunale di asfaltature sul territorio cittadino, per eliminare le buche, i rattoppi e i manti stradali logori. Da alcuni giorni, infatti, le speciali macchine per rimuovere i vecchi strati di catrame e per stendere quelli nuovi hanno fatto capolino in alcune importanti arterie, con l'obiettivo di riqualificarle e di rimetterle in sicurezza: i primi interventi sono stati eseguiti in via Gramsci e in via Giotto, le due direttrici di traffico che collegano Cormano Centro rispettivamente con via dei Giovi, verso Milano, e con la zona industriale e il sottopasso di via Bizzozzero, verso il quartiere Brusuglio.