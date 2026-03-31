Calciomercato Juve LIVE | Bremer può essere sacrificato suggestione Lukaku

Seguiamo le ultime novità sul calciomercato della Juventus, con una possibile cessione di Bremer e un interesse concreto per Lukaku. La redazione di JuventusNews24 fornisce aggiornamenti continui su trattative, incontri e affari conclusi, offrendo un quadro dettagliato delle operazioni in corso. Restate con noi per tutte le notizie in tempo reale sulle mosse della squadra nel mercato di gennaio.

Segui con noi tutte le trattative di calciomercato Juve in tempo reale: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Il calciomercato Juve non si ferma mai. La dirigenza bianconera è già al lavoro da settimane per individuare i profili giusti nel mercato invernale, con l’obiettivo di potenziare l’organico, valutazioni in prospettiva e un occhio al bilancio. Le operazioni di mercato vengono pianificate dall’amministratore delegato Comolli, dal direttore sportivo Marco Ottolini, dal direttore tecnico François Modesto, dal Director of Football Strategy della Juventus Giorgio Chiellini e dall’allenatore Luciano Spalletti. Di seguito tutte le ultimissime calciomercato Juve in tempo reale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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