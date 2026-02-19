Calciomercato Inter Romano rincara ancora la dose | Nome in cima alla lista e apertura totale
Fabrizio Romano ha confermato che l’Inter punta forte su Guglielmo Vicario, dopo aver parlato di un’apertura totale per il portiere. La decisione nasce dai recenti dubbi sulla posizione di Yann Sommer, che potrebbe lasciare il club. Vicario, attuale estremo difensore dell’Empoli, è diventato il primo nome sulla lista dei nerazzurri. La società sta valutando le prossime mosse per chiudere l’affare, con incontri già programmati tra le parti. La trattativa si infittisce in vista della prossima sessione di mercato.
Calciomercato Inter. Il futuro della porta dell’ Inter è in procinto di novità. A fare il punto è stato Fabrizio Romano, che ha rilanciato il nome di Guglielmo Vicario come uno dei profili più concreti per raccogliere l’eredità di Yann Sommer. “ Vicario è un nome che continuiamo a farvi per la porta dell’Inter da giugno “, ha spiegato l’esperto di mercato. Romano ha poi chiarito le tempistiche: “ Yann Sommer saluterà i nerazzurri in estate “, ha detto, sottolineando come la dirigenza stia già valutando con attenzione il possibile sostituto. Vicario, dopo l’esperienza in Serie A con l’ Empoli e il salto in Premier League con il Tottenham, rappresenta una soluzione ritenuta affidabile e già pronta per un club di vertice.🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it
Cancelo, Romano rincara la dose: “L’Inter si è mossa, è in vantaggio rispetto a…”Nel mercato dell’Inter, le ultime ore hanno visto un nuovo interesse verso un ex giocatore.
Leggi anche: Calciomercato Napoli, Conte ha chiesto un centrocampista: Manna ha un nome in cima alla lista. Ecco di chi si tratta
Mercato InterRomano Sgancia la Bomba! Accordo Raggiunto!
Romano: Big di Premier pronte all’assalto per Stankovic. Ma l’Inter ha deciso: recompra!Aleksander Stankovic oggi si è espresso chiaramente sul suo futuro e sul possibile ritorno all'Inter: le parole di Fabrizio Romano ... msn.com
Romano: Liverpool voleva Dumfries in prestito. Jones-Inter a giugno? Dettagli e retroscenaCi sono stati diversi intrecci di mercato sull'asse Inter-Liverpool nella finestra invernale appena terminata: li ha svelati Fabrizio Romano ... msn.com
CALCIOMERCATO ROMA Inter e Juve cancellate https://bit.ly/3MrqoEm facebook
Calciomercato #Inter a sorpresa spunta il nome di #Diaby dell’Al Ittihad per la fascia destra. Le trattative sono in corso per un prestito con diritto di riscatto a circa 40 milioni di euro. Il calciatore ha già accettato la destinazione. @barzacom_ x.com