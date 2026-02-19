Calciomercato Inter Romano rincara ancora la dose | Nome in cima alla lista e apertura totale

Fabrizio Romano ha confermato che l’Inter punta forte su Guglielmo Vicario, dopo aver parlato di un’apertura totale per il portiere. La decisione nasce dai recenti dubbi sulla posizione di Yann Sommer, che potrebbe lasciare il club. Vicario, attuale estremo difensore dell’Empoli, è diventato il primo nome sulla lista dei nerazzurri. La società sta valutando le prossime mosse per chiudere l’affare, con incontri già programmati tra le parti. La trattativa si infittisce in vista della prossima sessione di mercato.

Calciomercato Inter. Il futuro della porta dell’ Inter è in procinto di novità. A fare il punto è stato Fabrizio Romano, che ha rilanciato il nome di Guglielmo Vicario come uno dei profili più concreti per raccogliere l’eredità di Yann Sommer. “ Vicario è un nome che continuiamo a farvi per la porta dell’Inter da giugno “, ha spiegato l’esperto di mercato. Romano ha poi chiarito le tempistiche: “ Yann Sommer saluterà i nerazzurri in estate “, ha detto, sottolineando come la dirigenza stia già valutando con attenzione il possibile sostituto. Vicario, dopo l’esperienza in Serie A con l’ Empoli e il salto in Premier League con il Tottenham, rappresenta una soluzione ritenuta affidabile e già pronta per un club di vertice.🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

