calciomercato inter dodo potrebbe tornare di moda

Nel calciomercato dell'Inter, il nome di Dodo torna a essere oggetto di discussione. La squadra sta valutando diverse opzioni per rinforzare le fasce, con possibili interventi sia in difesa che a centrocampo. Si prevede inoltre che ci possano essere operazioni mirate anche sulla corsia destra per completare la rosa prima della chiusura del mercato.

Dietro, nel mezzo e davanti. Ma qualche manovra, con ogni probabilità, verrà fatta anche a destra. I motivi sono noti: su Denzel Dumfries pende la tagliola della clausola da venticinque milioni – le caratteristiche dell’olandese ben si sposerebbero in un campionato fisico come la Premier League – e Luis Henrique Classe 1988, dalla ridente terra di Romagna, cresce a piadina e pallone. Laurea breve - anzi brevissima - in Economia, con tesi sul marketing applicato al calcio. Piedi di legno, cuore di stagno: uno stopper degli anni '60 che si ritrova nel dilettantistico mondo pedatorio del duemila. Più cartellini che presenze, al tiki-taka ha sempre preferito il tiki-tackle. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

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